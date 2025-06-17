Накануне проведена государственная перерегистрация
Jusan Bank завершил процедуру переименования в Alatau City Bank
фото Жанары Каримовой

АО «First Heartland Jusan Bank» завершило юридическую процедуру смены наименования на АО «Alatau City Bank». Накануне «Правительство для граждан» произвело государственную перерегистрацию банка.

«В связи с тем, что необходимые мероприятия по смене наименования банка продолжаются и требуют времени для их реализации, временно в отдельных сервисах, информационных системах, коммуникационных материалах, финансовых и других документах может использоваться как новое, так и прежнее наименование банка», - сообщается на странице банка в Instagram.

Банк подчеркивает, что все его обязательства перед государством, клиентами и партнерами остаются неизменными, ребрендинг не влияет на работу сервисов и продуктов.

2 июня сообщалось, что регулятор разрешил Вячеславу Киму приобрести Jusan Bank. Ранее бизнесмен заявлял, что намерен приобрести 97,5% акций банка. Неофициально об этой сделке стало известно в начале февраля.

Jusan Bank и связанные с ним активы в телекомуникационном, сельскохозяйственном и других секторах были возвращены в юрисдикцию Казахстана в 2023 году. В 2020 году общее собрание участников ТОО «Pioneer Capital Invest», связанного с бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым, решило передать свое имущество в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd

Эти действия, согласно заявлению генеральной прокуратуры Казахстана, «создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников Назарбаев Университета и Назарбаев интеллектуальных школ, одним из источников финансирования которых являлись дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы Jusan».

В 2022 году министерство юстиции совместно с другими государственными органами мер начали работу по возврату группы Jusan в казахстанскую юрисдикцию. После ее завершения банк перешел под контроль правительства Казахстана, а в августе 2023 года владельцем почти 100% акций банка стал бизнесмен Галимжан Есенов.

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