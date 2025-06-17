Jusan Bank завершил процедуру переименования в Alatau City Bank

«В связи с тем, что необходимые мероприятия по смене наименования банка продолжаются и требуют времени для их реализации, временно в отдельных сервисах, информационных системах, коммуникационных материалах, финансовых и других документах может использоваться как новое, так и прежнее наименование банка», - сообщается на странице банка в Instagram.

Банк подчеркивает, что все его обязательства перед государством, клиентами и партнерами остаются неизменными, ребрендинг не влияет на работу сервисов и продуктов.

2 июня сообщалось, что регулятор разрешил Вячеславу Киму приобрести Jusan Bank. Ранее бизнесмен заявлял, что намерен приобрести 97,5% акций банка. Неофициально об этой сделке стало известно в начале февраля.

Jusan Bank и связанные с ним активы в телекомуникационном, сельскохозяйственном и других секторах были возвращены в юрисдикцию Казахстана в 2023 году. В 2020 году общее собрание участников ТОО «Pioneer Capital Invest», связанного с бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым, решило передать свое имущество в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd Эти действия, согласно заявлению генеральной прокуратуры Казахстана, «создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников Назарбаев Университета и Назарбаев интеллектуальных школ, одним из источников финансирования которых являлись дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы Jusan». В 2022 году министерство юстиции совместно с другими государственными органами мер начали работу по возврату группы Jusan в казахстанскую юрисдикцию. После ее завершения банк перешел под контроль правительства Казахстана, а в августе 2023 года владельцем почти 100% акций банка стал бизнесмен Галимжан Есенов.