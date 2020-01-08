Казахстанский лыжник Алексей Полторанин дисквалифицирован на 4 года за допинг

По данным Международной федерации лыжного спорта (FIS), официально решение о дисквалификации было вынесено 2 января на основании пункта 2.2 антидопинговых правил FIS – использование запрещенного вещества или метода (кровяной допинг) и пункта 2.9 (соучастие). Помимо Полторанина также на 4 года дисквалифицированы эстонские лыжники Андреас Веэрпалу и Карел Таммъярв и представитель вспомогательного персонала эстонец Мати Алавер. В течение 21 дня спортсмены могут подать апелляции на дисквалификации в Спортивный арбитражный суд.

27 февраля прошлого года в рамках чемпионата мира в австрийском Зеефельде Алексей Полторанин должен был участвовать в индивидуальной гонке на дистанции 15 километров классическим ходом. Однако на старт спортсмен не вышел. Позже в СМИ появилась информация, что ведущего лыжника Казахстана арестовала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Через некоторое время СМИ сообщили, что Полторанин, а также австрийские лыжники Макс Хауке и Доминик Бальдауф признались в применении кровяного допинга, дали развернутые показания полиции, после чего были отпущены. Однако позже сам Полторанин заявил казахстанским журналистам, что не применял допинг. Один раз был соблазн это сделать, но он отказался. FIS впоследствии отстранила его и других спортсменов от соревнований.