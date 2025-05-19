К трем годам лишения свободы приговорили бывшего вице-министра спорта Ерлана Кожагапанова

Бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к хищению 1 млрд тенге. В понедельник ему вынесли приговор и назначили три года лишения свободы.

В частности, суд признал Кожагапанова виновным по статье 361 ч.4 п.3 (злоупотребление должностными полномочиями) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, судьей, в органах местного самоуправления, в национальном банке Казахстана и в его ведомствах и т.д.

«Срок отбывания наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде содержания под стражей сохранить в соответствии со статьей 62 ч. 3 Уголовного кодекса. Время содержания под стражей с 1 марта 2024 года до вступления приговора в законную силу исчислять из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении уголовно исполнительной системы средней безопасности», - зачитал судья Қанат Тобағалиұлы.

Вторую подсудимую — руководителя компании Success К Ляззат Коккозову, занимавшуюся организацией форума межрегионального сотрудничества, суд признал виновной по статье 190 ч. 4 Уголовного кодекса - «мошенничество» и приговорил к пяти годам лишения свободы с запретом организовывать подобные мероприятия на протяжении семи лет.

Ранее в Антикоррупционной службе сообщали, что бывший вице-министр культуры и спорта и руководство подрядной организации задержаны по подозрению в совершении тяжких преступлений. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении свыше 1 млрд тенге.

Официальный представитель ведомства Арман Тлеукан заявлял, что Кожагапанов подозревается в лоббировании интересов коммерческой организации и заключении с ней договора на проведение 15-го форума приграничного сотрудничества Казахстана и России в Петропавловское в 2018 году.