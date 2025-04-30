Арестован бывший глава управления физкультуры и спорта Алматинской области

Антикоррупционной службой по городу Алматы в совершении коррупционного преступления изобличен бывший руководитель управления физической культуры и спорта Алматинской области, сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

«Он, будучи директором Республиканской специализированной школы-интернат олимпийского резерва, подозревается в получении взятки в сумме 8 млн тенге от индивидуального предпринимателя за заключение договора госзакупок услуг по поставке продуктов питания», - сообщил Бигайдаров.

24 апреля с санкции суда подозреваемый взят под стражу.

Расследование продолжается.

Между тем завершено расследование в отношении директора РГКП «Дирекция развития спорта» комитета по делам спорта и физической культуры министерства туризма и спорта и его заместителя. Как напомнили официальный представитель антикора, установлено, что в период с 2022 по 2023 годы должностные лица по предварительному сговору с субъектом предпринимательства похитили 397 млн бюджетных тенге, выделенных на приобретение спортивной экипировки.

«Кроме того, он же в 2021 году, будучи директором ТОО “Dat Corporation” совершил хищение бюджетных средств в размере 161 млн тенге, выделенных на развитие футбола и хоккея с мячом в Западно-Казахстанской области», - добавил Бигайдаров.

Сейчас дело находится на рассмотрении в суде, уточнил он.

В октябре прошлого года в антикоре сообщали, что завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора дирекции развития спорта министерства туризма и спорта, его заместителя и других лиц. Они подозреваются в хищении бюджетных средств по программе ArtSport. Также были установлен дополнительные эпизоды присвоения бюджетных средств, выделенных на закуп экипировки спортсменов Азиатских игр 2023 года, спортивных услуг, спортинвентаря и командировочных затрат. Общая сумма ущерба по указанным фактам составляла 746 млн тенге.