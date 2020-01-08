В результате обрушения стен пострадали 7 человек, погиб ребенок
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Взрыв газа произошел в квартире 5-этажного дома в Каскелене
Фото КЧС МВД РК

7 человек пострадали и 1 ребенок погиб в результате обрушения стен в квартире 5-этажного дома в Каскелене из-за взрыва газа, сообщает комитет по ЧС.

«8 января около 13:15 часов в Каскелене в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Толе би произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате хлопка произошло частичное обрушение межкомнатных стен без последующего горения. Восемь человек получили различные травмы, в том числе четверо детей. Всех пострадавших доставили в больницу. Ребенок 2009 года рождения скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Жители дома эвакуированы, для них акиматом Каскелена организовано временное проживание. Причина ЧП устанавливается.

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