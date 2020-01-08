SCAT меняет маршруты по направлениям из Казахстана в Саудовскую Аравию и Египет

До стабилизации ситуации в регионе Персидского Залива авиакомпания SCAT приняла решение об изменении маршрутов по направлениям из Казахстана в Саудовскую Аравию и Египет.

«Пролет по этим направлениям будет осуществляться через территории других государств. В связи с этими изменениями длительность перелетов по направлениям в Шарм-Эль-Шейх увеличится на 1 час, в Саудовскую Аравию – до 1,5 часов», - говорится в сообщении.

Авиакомпания внимательно следит за развитием событий и предоставит дополнительную информацию в случае изменений.

Ранее в среду решение об изменении маршрутов из Казахстана в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана, приняла Air Astana.

Между тем комитет гражданской авиации сообщил, что «казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана».

«Казахстанские авиакомпании в связи со сложившейся ситуацией прорабатывают вопрос выполнения указанных полетов через альтернативные воздушные трассы в облет воздушного пространства Ирана по согласованию с навигационными службами соответствующих стран», - отметили в КГА.

В настоящее время через воздушное пространство Ирана выполняют регулярные перевозки Air Astana и SCAT.

«Авиакомпания «Эйр Астана» выполняет полеты по направлениям Нур-Султан – Дубай (5 раз в неделю) и Алматы – Дубай (10 раз в неделю) через воздушное пространство Ирана.

Авиакомпания SCAT выполняет два регулярных рейса по направлениям из Алматы в Медину и Джидду (по 1 разу в неделю) и два нерегулярных рейса Алматы - Шарм Эль-Шейх и Шымкент – Шарм Эль-Шейх через воздушное пространство Ирана», - уточнили в КГА.

Также осуществляют регулярные полеты через воздушное пространство Ирана в Казахстан авиакомпании ОАЭ Fly Dubai (в столицу Казахстана 5 рейсов в неделю и в Алматы 7 рейсов в неделю из Дубая), Etihad (из Абу-Даби в столицу РК 2 рейса в неделю), и Air Arabia (из Шарджы и Алматы 5 рейсов в неделю). Иранская авиакомпания Mahan Air выполняет регулярные полеты по маршруту Тегеран – Алматы.