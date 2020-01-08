21 пострадавший в авиакатастрофе под Алматы остается в больницах

В больницах остается 21 пострадавший при крушении самолета Bek Air под Алматы, в том числе двое детей, один пациент находится в отделении реанимации, сообщил на брифинге исполняющий обязанности руководителя управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

«В стационарах Алматы, Нур-Султана и в Алматинской многопрофильной клинической больнице продолжает лечение 21 пациент, из них двое детей. Один человек остается в реанимации Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии», - цитирует его агентство Sputnik Казахстан.

По его информации, состояние взрослых и детей стабильное без ухудшения, лечение получают в полном объеме.

Абилдаев также сообщил, что сегодня из центра детской неотложной медицинской помощи был выписан один ребенок. Завтра двух оставшихся детей отправят на амбулаторное лечение.

Напомним, в крушении самолета 27 декабря 2019 года погибли 12 человек, не менее 50 получили травмы.

Причины аварии выясняет правительственная комиссия во главе с премьер-министром страны, она планирует обнародовать результаты до 10 января.

Деятельность авиакомпании Bek Air, а также полеты в Казахстане воздушных судов Fokker-100 приостановлены на неопределенный срок.