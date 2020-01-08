Ирану никогда не будет позволено иметь ядерое оружие - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит того, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия.

"Пока я являюсь президентом Соединенных Штатов, Ирану никогда не будет позволено обладать ядерным оружием", - сказал он в обращении к нации, с которым начал выступать около 22:30 по алматинскому времени.

Трамп заявил, что его администрация введет новые санкции в отношении Ирана и призвал страны-участницы ядерной сделки с Тегераном "признать, что Иран ее не выполнил".

"Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить поддерживать терроризм", - сказал Трамп.

По его словам, в атаке иранских ракет на военные базы в Ираке этой ночью никто не пострадал. "Все наши солдаты целы и только небольшие повреждения нанесены нашим военным базам", - сказал Трамп.

Он также вновь повторил тезис, что уничтоженный по его приказу американскими ВВС 3 января иранский генерал Кассим Сулеймани "имел на руках кровь" американских граждан. "Он тренировал террористов, включая "Хезболлу", - подчеркнул президент США.

Минувшей ночью Иран нанес серию ударов по военным базам в Ираке, где находятся американские военные. Тегеран заявил, что атака была не "актом войны", а "ответной реакцией" на уничтожение генерала Сулеймани. По данным Ирана, в результате удара этой ночью погибло около 80 американских военных. Пентагон сразу после атаки заявлял, что жертв нет.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в последние дни декабря после серии американских авиаударов в Ираке и Сирии.