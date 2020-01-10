В этом году в Казахстане начнут внедрять европейскую систему оценки состояния дорог

Комитет автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно со Всемирным банком в этом году начнет внедрение анализа безопасности дорожной инфраструктуры по Европейской программе оценки состояния дорог – EuroRAP, сообщила пресс-служба МИИР.

«В Казахстане показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях согласно отчету ВОЗ из расчета на 100 тысяч автотранспортных средств составляет 71,8 смертей. Внедрение системы EuroRAP в нашей стране позволит улучшить качество автодорог и будет содействовать снижению количества ДТП», - уверены в ведомстве.

Отмечается, что в EuroRAP для проведения подробного обследования дорог и сбора данных используются специально оснащенные транспортные средства, программное обеспечение и обученный персонал, особое внимание уделяется более 50 различным дорожным факторам, а полученные данные подкрепляют бальную оценку EuroRAP и планы инвестиций в безопасные дороги.

«В целом, начиная с 2020 года, планируется провести анализ безопасности дорожной инфраструктуры EuroRAP на более 5000 км автомобильных дорог общего пользования республиканского значения и 1000 км улиц городов с разработкой детального бюджета по повышению безопасности дорожного движения. Также в рамках проекта будет проведено обучение более 20 национальных экспертов, которые будут самостоятельно проводить оценку EuroRAP. Кроме того, планируется разработка базовых документов «Национальной платформы передовых знаний EuroRAP» и подготовка детальных предложений по внедрению EuroRAP в национальное законодательство», - сообщили в МИИР.

Консультантом по внедрению программы выступит шведская компания Swedish National Road Consulting AB (SweRoad) в ассоциации с субконсультантом QAZAQ Research Institute for Road Traffic Safety (Швеция/Казахстан).