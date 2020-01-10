Количество ДТП на улице Саина продолжает расти

В Алматы представители департамента полиции города и ТОО «Коркем Телеком» рассказали о сложившейся на дорогах ситуации и обсудили планы по установке аппаратно-программного комплекса «Сергек».

На улице Саина с увеличением скорости до 80 км/ч продолжает расти количество ДТП. «По проспекту аль-Фараби и Восточно-объездной дороге снизилось количество ДТП, по улице Саина идет небольшой рост», – рассказал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Жандос Мураталиев. Он также отметил, что в Алматы наблюдается рост ДТП со смертельным исходом. Таким образом, в 2018 году в ДТП погибли 130 человек, а в 2019 – 145.

В столице же после внедрения аппаратно-программного комплекса «Сергек» количество погибших в ДТП снизилось почти в два раза – с 60 до 36. Бибигуль Айтукенова, директор по управлению проектами ТОО «Коркем Телеком» отметила, что в 2019 году в Алматы было установлено 400 контрольно-измерительных приборов «Сергек», в 2020 году планируется установить ещё 307 камер.

Приборы «Сергек» фиксируют четыре вида нарушений: пересечение вступления, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скоростного режима, несанкционированный выезд на полосы для общественного транспорта. При этом, по словам Айтукеновой, штраф за разговор по телефону за рулём выписан быть не может.