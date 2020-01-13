Qatar Airways запустит рейсы в Казахстан весной

«30 марта состоится инаугурационный рейс авиакомпании Qatar Airways между городами Доха и Нур-Султан. 1 апреля состоится инаугурационный рейс между городами Доха и Алматы», - говорится в сообщении.
Инаугурационные рейсы будут выполнены на воздушном судне типа Боинг-787 (Dreamliner).
Регулярные пассажирские рейсы из Дохи в столицу Казахстана будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю, в Алматы – с частотой 4 рейса в неделю на воздушном судне типа Эйрбас-320. В целом авиакомпанией Qatar Airways будет выполняться 6 регулярных пассажирских рейсов в неделю в Казахстан.
Начало продаж билетов на рейсы запланировано на 16 января.
«Открытие рейса позволит казахстанским пассажирам путешествовать по 160 направлениям авиакомпании «Qatar Airways», - отметили в КГА.
Loading...