Qatar Airways запустит рейсы в Казахстан весной. Как сообщает комитет гражданской авиации, инаугурационные рейсы в столицу Казахстана и Алматы состоятся 30 марта и 1 апреля.

«30 марта состоится инаугурационный рейс авиакомпании Qatar Airways между городами Доха и Нур-Султан. 1 апреля состоится инаугурационный рейс между городами Доха и Алматы», - говорится в сообщении.

Инаугурационные рейсы будут выполнены на воздушном судне типа Боинг-787 (Dreamliner).

Регулярные пассажирские рейсы из Дохи в столицу Казахстана будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю, в Алматы – с частотой 4 рейса в неделю на воздушном судне типа Эйрбас-320. В целом авиакомпанией Qatar Airways будет выполняться 6 регулярных пассажирских рейсов в неделю в Казахстан.

Начало продаж билетов на рейсы запланировано на 16 января.

«Открытие рейса позволит казахстанским пассажирам путешествовать по 160 направлениям авиакомпании «Qatar Airways», - отметили в КГА.