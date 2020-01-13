37 судей уволили в Казахстане в 2019 году по отрицательным мотивам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова. Как сообщила Акорда, в ходе встречи были рассмотрены вопросы отбора новых судей, прозрачности проведения процедур конкурса и объективного продвижения кадров.

Асанов сообщил Токаеву, что в 2019 году по отрицательным мотивам были уволены 37 судей, которые принимали незаконные решения, нарушали судейскую этику, не прошли аттестацию. Ряд судей был привлечен к дисциплинарной и уголовной ответственности.

Также глава Верховного суда рассказал президенту о мерах, направленных на повышение качества судебных решений.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по исполнению задач, поставленных в Плане нации «100 конкретных шагов» и Послании народу Казахстана. Важной задачей, по мнению Токаева, является внедрение административной юстиции как механизма разрешения правовых споров между государственными органами и гражданами. Президентом также поставлена задача продолжения реформы судебной системы.