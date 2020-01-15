Членство Казахстана в ГРЕКО будет способствовать решению многих проблем, считает Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря ГРЕКО Джанлуку Эспозито. Как сообщается на сайте Акорды, они обсудили вопросы вступления Казахстана в состав Группы государств против коррупции и перспективы взаимодействия с Советом Европы.

Токаев отметил важность сотрудничества с данной организацией в деле противодействия коррупции.

«Мы очень заинтересованы участвовать в деятельности этой организации. Мы убеждены, что это придаст серьезный дополнительный импульс нашим усилиям по борьбе с коррупцией, а также будет способствовать решению других проблем, которые препятствуют нашему прогрессу», - сказал он.

В свою очередь Эспозито заявил, что сотрудничество Казахстана и ГРЕКО будет взаимовыгодным для обеих сторон.

«Членство Казахстана будет способствовать не только продвижению принципов и механизмов борьбы с коррупцией, но и улучшению бизнес-климата, совершенствованию сферы государственных услуг», - считает исполнительный секретарь ГРЕКО.

С 1 января 2020 года Казахстан стал 50-м государством-членом ГРЕКО.

ГРЕКО является органом Совета Европы по противодействию коррупции и отвечает за соблюдение и эффективное применение антикоррупционных стандартов организации, а также помогает странам выявлять недостатки в национальной политике по борьбе с коррупцией и инициирует проведение необходимых законодательных, институциональных и практических реформ.

На сегодняшний день в состав ГРЕКО входят все 47 государств-членов Совета Европы, а также Беларусь, Казахстан и США.