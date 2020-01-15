Правительство России уходит в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече членов кабмина с президентом РФ объявил об уходе правительства в отставку, сообщают «Ведомости» .

Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось», и поручил исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

Дмитрий Медведев считает правильным уход правительства в отставку на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», - сказал он.

Путин предложил ввести должность зампредседателя Совета безопасности и назначить на этот пост Медведева, который будет отвечать за вопросы обороноспособности и безопасности.

В среду в послании Федеральному собранию глава РФ предложил внести радикальные изменения в Конституцию. В частности, расширить полномочия парламента при формировании правительства. Госдума будет утверждать кандидатуру премьер-министра, а затем по его представлению – членов правительства, а президент будет назначать их на должность.