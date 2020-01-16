Первый случай заболевания новым видом коронавируса зарегистрирован в Японии

На территории Японии зарегистрирован первый случай заболевания новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, сообщает ТАСС .

По данным агентства Kyodo, 30-летний гражданин Китая, проживающий в соседней с Токио префектуре Канагава, 6 января вернулся из поездки в китайский город Ухань. Через несколько дней после приезда он обратился в больницу с жалобами на состояние здоровья. Врачи диагностировали у него пневмонию нового типа, 10 января мужчина был госпитализирован, но уже 15 января выписан из больницы.

В связи с подтверждением первого случая заболевания новым видом коронавируса при правительстве Японии создан кризисный штаб для сбора информации и принятия мер по предотвращению распространения вируса.

В конце декабря в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного типа. 7 января специалисты установили, что ее вызвал новый тип коронавируса. К настоящему моменту подтверждены около 60 случаев заражения этим вирусом, 1 человек умер, свыше 680 изолированы.