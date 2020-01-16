Пересмотреть программу развития АПК предложила спикер сената

Председатель сената парламента Дарига Назарбаева на встрече с руководителями Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и Национального управляющего холдинга «КазАгро» предложила пересмотреть программу развития агропромышленного комплекса страны. как сообщается на сайте сената, на встрече обсуждались проблемы отрасли.

В частности, глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов отметил, что в рамках трех государственных программ развития агропромышленного комплекса на субсидирование было затрачено порядка 2 трлн тенге, но при этом показатели отрасли не выросли и серьезно отстают от мировых. По уровню переработки продукции Казахстан является больше импортозависимой страной, так как основную долю экспорта занимает живой скот с низкой рентабельностью, который используется как сырье для дальнейшей переработки. Мырзахметов считает, что такая ситуация негативно сказывается на продовольственной безопасности страны, а постоянные изменения в реформах – на настроении сельхозтоваропроизводителей.

«За последние 5 лет правила субсидирования поменялись 47 раз. Это стало уже нормой. Постоянно вносятся изменения, фермер не успевает понять, что это и как запланировать работу. Только начинает готовить документы, уже через полгода вносятся следующие поправки», - констатировал он.

Также Мырзахметов отметил отсутствие координации между госорганами. По его словам, «несмотря на то, что комитет управления земельными ресурсами Минсельхоза является держателем балансов сельхозземли, выдачей всех актов занимаются местные исполнительные органы, а химанализ в прошлом году передали правительству для граждан».

«Эту базу нужно привести в порядок», - считает глава НПП.

Председатель комитета АПК президиума НПП «Атамекен», директор агрофирмы Иван Сауэр одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие животноводства, считает слабую систему ветеринарного обеспечения. По его словам, многочисленные реформы значительно ослабили контроль за ветблагополучием в стране, что подтверждается участившимися случаями вспышек опасных заболеваний животных. Отдельная проблема – приписки в отчетности. Сауэр полагает, что государство должно наказывать тех, кто искусственно раздувает и фальсифицирует показатели по производству мяса. Он подчеркивает, что в вопросе развития мясного производства стоит «не гнаться за заморскими ангусами, а развивать отечественную породу», особенно казахскую белоголовую корову, которая хорошо адаптирована к региональной специфике.

Говоря о государственной поддержке по орошению, Сауэр предлагает опираться на мировой опыт: «Не надо ничего дарить. Дайте кредит под 2-3%, как во всем мире, а государство сэкономит 60-70% средств. В конце концов, мы должны научить людей зарабатывать деньги, а не откатами на схемах жить».

Депутаты сената рассказали об итогах недавних встреч с избирателями в регионах. По их словам, аграрии чаще всего поднимают вопросы о высоких ставках кредитов и отсутствии доступной техники для небольших крестьянских хозяйств. Отдельная проблема – необходимость внесения изменений в действующее законодательство в части упрощения изъятия неиспользуемых сельхозземель.

Дарига Назарбаева в итоге предложила пересмотреть программы развития АПК, так как в отрасли наблюдается спад производства и стагнация, имеющиеся ресурсы расходуются не всегда эффективно, а многие решения не выглядят экономически обоснованными.

«Если практически все ныне существующие перерабатывающие предприятия загружены всего на 45% мощности, так зачем вам кредитовать создание еще 776?», - обратилась она к руководителю «КазАгро».

Спикер сената поручила комитету по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на парламентских слушаниях.