Инициаторы создания Демократической партии заявили о давлении

Ко всем членам инициативной группы по созданию Демократической партии приходили сотрудники полиции и отделов внутренней политики акиматов. Их спрашивают о том, для чего они вступают в оппозиционную партию. Об этом заявили инициаторы Демпартии в четверг, 16 января, на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека.

По словам одного из основателей и лидера партии Жанболата Мамая, инициативная группа состоит из 1022 человек, и список с их данными был передан министерству юстиции для ее регистрации. Инициативная группа Минюстом была зарегистрирована.

«Сейчас с каждым из членов инициативной группы разговаривают», - сообщил Мамай.

В частности, с его слов, к ним приходят из полиции и отделов внутренней политики акиматов, некоторым поступают угрозы увольнения с работы или исключения с места учебы. Член инициативной группы Абзал Достияров рассказал, что к нему домой приходили сотрудники отдела внутренней политики акимата Алатауского района города Алматы и интересовались, для чего он поставил свою подпись в списке членов инициативной группы.

Жанболат Мамай подчеркнул, что давление идет «планомерное, из всех уголков страны». Лидер партии полагает, что оно оказывается для того, чтобы партия не собрала кворум на учредительном съезде и далее не была допущена к сбору подписей 40 тыс. человек. Мамай также заявил, что действия власти нарушают Конституцию, согласно которой люди в праве не сообщать свою политическую принадлежность, а также не допустима какая-либо дискриминация по политическим причинам.

Представители партии, по словам Мамая, планируют фиксировать все подобные нарушения и обращаться в прокуратуру. В случае отказа в регистрации партии эти факты планируется передать в Европарламент. Инициаторы создания партии подчеркивают, что список членов инициативной группы, их адреса и контакты были только у министерства юстиции.

«Мы будем подавать в суд на министерство юстиции, министра юстиции Бекетаева и директора департамента (принимавшего документы для регистрации инициативной группы — V)» - сообщил Жанболат Мамай.

О создании Демократической партии Казахстана было объявлено в середине октября. Ее инициаторами, помимо Мамая, стали политик Тулеген Жукеев, журналист Сергей Дуванов, общественный деятель Галым Агелеуов и другие. 26 декабря министерство юстиции зарегистрировало организационный комитет по созданию Демократической партии. Учредительный съезд партии должен состояться 22 февраля в Алматы.