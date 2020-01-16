До конца года ее пройдут 260 судей
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11% судей не прошли аттестацию по новой методике – Асанов

Глава Верховного суда Жакип Асанов доложил первому президенту Нурсултану Назарбаеву о результатах проведения аттестации судей, предпринимаемых мерах по повышению качества судебных актов и снижению нагрузки на судей, сообщается на сайте Елбасы. По его информации, 11% судей не прошли аттестацию.

«Мы начали проведение аттестации судей по новой методике. В этом году из 377 судей, принявших участие в аттестации, 11% не прошли ее. До конца года аттестацию пройдут еще 260 судей. Таким образом, в 2021 году 84% судей будут охвачены проверкой», - сказал председатель Верховного суда.

Назарбаев подчеркнул, что суды занимают особое место в системе государственного управления, и отметил важность работы по дальнейшему повышению доверия народа к судам.

«На повестке дня всегда остаются актуальными вопросы защиты прав граждан и повышения доверия населения к судебной системе. Была проделана немалая работа по данному направлению. Развитию этой сферы уделено особое внимание в Плане нации «100 конкретных шагов». Намеченные задачи исполняются, показатели неплохие. Доверие к судам растёт», - считает первый президент.

Он добавил, что повышение эффективности судебной системы является актуальным вопросом для многих зарубежных стран.

«Отношение к судам меняется. Однако вам предстоит еще много работы. Не только одни мы занимаемся этой проблемой, но и другие государства уделяют этому особое внимание», - сказал Елбасы.

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