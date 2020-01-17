В акимате Алматы озвучили новые правила защиты зеленого фонда города

В акимате Алматы рассказали о проекте новых правил, которые, как считают городские власти, помогут улучшить ситуацию с зеленым фондом города. Новые правила разработаны в рамках закона «Об особом статусе города Алматы», который в декабре прошлого года подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

«На обсуждение новые правила выложат на сайт управления зелёной экономики и в соцсети», - сказал руководитель управления зеленой экономики акимата Алматы Ержан Сейтенов.

Среди новых норм, которые предлагается внести, есть норма о том, что «все санитарные обрезки, омолаживания деревьев будут проводиться с согласования акимата Алматы». Кроме того, предлагается что «компенсационное восстановление зеленых насаждений за санитарную вырубку, вынужденную вырубку, произведенную с разрешения акимата, будет производиться путем посадки саженцев лиственных пород с обхватом ствола 20-25 см вдоль магистральных улиц и 14-16 см в других зонах, а хвойных – высотой не менее 2,5 метров с комом ( I и II класса качества)».

Также сообщается о разработке методики оценки ущерба за снос, благодаря которой, как считают в акимате, будет определяться «точная стоимость причиненного вреда».

«Количество компенсационных посадок в случае аварийного сноса – 1 к 1, вынужденного – 1 к 10, а за незаконный снос – 1 к 100; гарантийный срок зеленых насаждений – 3 года;

Администраторы программ по содержанию территории с зелеными насаждениями на землях общего пользования ежегодно в раннее-весенний, весенний-летний, летний и летне-осенний период не менее 4 раз организовывают и проводят мероприятия по оздоровлению и защите зеленых насаждений от вредителей и болезней», - сообщили в акимате.

«После согласования с общественностью, НПП «Атамекен» и иными заинтересованными органами и организациями новые правила содержания и защиты зеленых насаждений будут внесены в маслихат города Алматы на утверждение», - заключил Сейтенов.