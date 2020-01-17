Рейдов по выявлению иностранных автомобилей не будет – ДП Алматы

Специальных рейдов по выявлению автомобилей, ввезенных из Армении и Кыргызстана, проводиться не будет. Об этом сообщил на брифинге в ДП Алматы начальник управления административной полиции Жандос Мурталиев.

«Каких-либо целенаправленных рейдов мы проводить не собираемся, но в ходе патрулирования, если данные автомашины будут нарушать правила дорожного движения, если это будет связано с дорожно-транспортными происшествиями, то будем привлекать уже к административной ответственности с проверкой всех соответствующих документов», – сообщил Мурталиев.

«Транспортные средства, которые зарегистрированы на территории Евразийского экономического союза, могут ввозиться на территорию Казахстана на срок до одного года. Это согласно Закону о дорожном движении, статьи 64. Транспортные средства, зарегистрированные в Кыргызской республике и в республике Армения могут быть ввезены в Казахстан лицами, постоянно проживающими на территории этих стран. Ввоз и использование указанных транспортных средств гражданами республики Казахстан, а также их отчуждение, и передача в пользование иным лицам допускается при условии прохождения таможенного оформления и уплаты пошлин», – также пояснил глава управления.

Он также добавил, что «все транспортные средства, которые были ввезены до 2014 года, могут заезжать на территорию республики Казахстан, оформляться как положено, если соответствуют Евро-5». После 2014 года, по его словам, в Армении и Кыргызстане была введена льготная растаможка, и поэтому таким автомобилям необходимо дополнительно пройти таможенную очистку в Казахстане.

«Ответственность за эксплуатацию транспортных средств, незарегистрированных в установленном порядке, предусмотрена статьей 595 Кодекса об административных нарушениях, где предусмотрен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей», – сообщил Мурталиев. По его словам, в городе насчитывается около 20 тысяч иностранных автомобилей, но сколько из них нарушают закон о дорожном движении, неизвестно.

Активист Асхат Берсалимов после брифинга устроил одиночный пикет у здания департамента полиции. Активист рассказал, что купил машину в Армении на последние деньги и завез в страну 31 декабря.

«Никто меня не предупреждал, – рассказал он корреспонденту Vласти. – Я бы сразу машину развернул и вернул бы на месте». В Армении Берсалимов купил автомобиль за 10 тысяч долларов.

«На запчасти я свой автомобиль не смогу продать, меня Toyota Alphard. В Казахстане официально не продавалась такая машина. Я ее привез – а кому нужны запчасти на Toyota Alphard, если у нас ее нету? Мне придется теперь поехать в Армению, или продать ее там, или пустить на запчасти. В Армении я ее продам максимум за 2-3 тысячи долларов. Я на ровном месте потеряю 7 тысяч. Самое главное – это удар по социально-уязвимому населению страны», – пояснил активист и добавил, что по Алматы буквально за сутки собралась группа из 200 автовладельцев со схожими проблемами. По словам Бермсалимова, они уже подготовили письмо на имя Касым-Жомарта Токаева и Нурсултана Назарбаева. Среди предложений активистов – льготная пошлина в размере 200 тысяч для ввезенных автомобилей.

Ранее сообщалось, что автомобили, ввезённые из ЕАЭС больше года назад и не поставленные на казахстанский учёт, находятся в стране незаконно.

Сайт kolesa.kz сообщал, что подобные автомобили начнут выявлять на дорогах с помощью систем «Поток», «Сергек» и силами патрульных экипажей, после чего — отправлять на спецстоянки и штрафовать на 10 МРП (часть 2 статьи 590 КоАП РК). Владельцам таких авто предоставят выбор: либо уплата всех сборов, а если необходимо, разницы в растаможке, либо машину за счёт нарушителя выдворят за пределы РК без возможности повторного ввоза.