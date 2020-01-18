Президент Украины не принял отставку премьер-министра

«Сейчас не время шокировать страну экономически и политически. Вы знаете, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству», - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Он обсудил с Гончаруком вопросы оптимизации работы кабинета министров Украины, вопрос о справедливой заработной плате для министров и топ-менеджеров госкомпаний, увольнение министров, которые не достигли реальных результатов, а также установление диалога с парламентом.

Ранее Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи Гончарука, министров и представителей Нацбанка УкраиныНа YouTube-канале «Как обмануть президента» (позднее канал был удален) были опубликованы аудиозаписи, на которых, как утверждают авторы канала, Алексей Гончарук обсуждает повестку дня перед тем, как идти на совещание к президенту. На одной из них премьер якобы говорит, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов». Сам Гончарук назвал публикацию вбросом недоброжелателей, но после публикаций аудиозаписей подал в отставку.