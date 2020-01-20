В Китае растет число жертв нового типа коронавируса

Третий человек скончался в китайском городе Ухань от нового типа коронавируса, а общее число заболевших достигло 198 человек, сообщает РИА Новости .

«По состоянию на 22.00 19 января в городе Ухань зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 25 человек уже выписаны из больницы, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 9 – в крайне тяжелом, три пациента скончались. Состояние остальных оценивается как стабильное», - говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Сообщается, что 18 января зарегистрировано 59 новых случаев заражения, 19 января – еще 77. Среди них 66 мужчин и 70 женщин. Симптомы у больных начали проявляться до 18 января, изначально у них наблюдалась повышенная температура, кашель и одышка.

Вместе с тем из 817 человек, которые имели тесный контакт с больными, 727 уже выведены из-под медицинского наблюдения, 90 все еще остаются под наблюдением специалистов.

В конце декабря в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного типа. 7 января специалисты установили, что ее вызвал новый тип коронавируса. По данным ВОЗ, он может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку.

17 января сообщалось, что число жертв нового типа коронавируса выросло до 2 человек, а всего в городе зарегистрирован 41 случай заражения, 5 пациентов находятся в тяжелом состоянии.