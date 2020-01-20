Но организовать «устойчивый диалог» между ливийцами пока не удается
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Участники саммита по Ливии подписали план по урегулированию конфликта
ФОТО РИА НОВОСТИ

Участники берлинского саммита по Ливии договорились о всеобъемлющем плане по урегулированию конфликта между Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара и созданного при поддержке ООН правительства нацсогласия, возглавляемого Фаизом Сарраджем, сообщает РБК.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, которая стала инициатором саммита, эта встреча внесла важный вклад в урегулирование ливийского конфликта, переговоры были серьезными и интенсивными, а по их итогам был подписан документ. Теперь он должен быть одобрен Советом безопасности ООН, а затем получить международную поддержку. Меркель уверена, что Совбез примет этот документ.

Участники саммита пришли к общему мнению, что ситуация в Ливии может быть урегулирована только политическим путем, договорились не оказывать поддержку сторонам конфликта, пока будет сохраняться перемирие, и согласовали эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта.

Хафтар и Саррадж не участвовали в основных дискуссиях и не контактировали друг с другом напрямую. Меркель отмечает, что разногласия между ними пока велики.

В свою очередь исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров отметил, что стороны конфликта сделали «маленький шаг вперед» по сравнению с переговорами, которые прошли в Москве13 января. В частности, они согласились делегировать по пять человек в специально создаваемый военный комитет, который под контролем ООН будет заниматься «разработкой мер доверия». Лавров добавил, что организовать «устойчивый диалог» между ливийцами пока не удается.

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