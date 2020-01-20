Экс-аким Алатауского района Алматы арестован на 2 месяца

Бывший заместитель районного акима Саят Агибаев также арестован на 2 месяца.

Экс-аким Алатауского района Алматы Шахмерден Рыспаев и его заместитель были задержаны по подозрению в коррупции 18 января. По информации антикоррупционной службы, они подозреваются в хищении в 2019 году бюджетных средств в крупном размере, выделенных по госпрограмме «Развития регионов до 2020 года». Также проводится расследование по фактам получения замакима района взятки в сумме 500 тыс. тенге от представителя подрядной организации за общее покровительство, служебного подлога путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений – о выполнении фактически невыполненных работ.

17 января распоряжением акима Алматы по согласованию с администрацией президента и депутатами маслихата новым акимом Алатауского района был назначен Азамат Калдыбеков.