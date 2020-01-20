При этом ожидаются снегопады с метелью
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Аномально теплая погода сохранится в Казахстане в ближайшие три дня
фото Жанары Каримовой

Атлантические воздушные массы, продолжающие поступать на Казахстан, удержат аномально высокую температуру воздуха в большинстве областей республики 21-23 января.

«Дневная температура воздуха почти на всей территории предполагается от 0 до -8°С, на юге 0+5°С», - сообщают синоптики.

Вместе с тем смещающие через Казахстан с большой скоростью атмосферные фронты будут вызывать сильный порывистый ветер и снегопады с метелью, в южных областях – мокрый снег, туман и гололед. Снегопады и туманы ухудшат видимость на дорогах до 50-500 м.​

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