Аномально теплая погода сохранится в Казахстане в ближайшие три дня

«Дневная температура воздуха почти на всей территории предполагается от 0 до -8°С, на юге 0+5°С», - сообщают синоптики.

Вместе с тем смещающие через Казахстан с большой скоростью атмосферные фронты будут вызывать сильный порывистый ветер и снегопады с метелью, в южных областях – мокрый снег, туман и гололед. Снегопады и туманы ухудшат видимость на дорогах до 50-500 м.​