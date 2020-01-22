Казахстан и Бразилия будут выдавать друг другу разыскиваемых лиц

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия» о выдаче лиц», а также о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Как сообщил депутатам заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, документы позволят экстрадировать преступников.

Что касается проекта закона «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Федеративной республикой Бразилия», он регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведение приговора суда в исполнение.

«Если человек совершил преступление в Казахстане и скрывается в Бразилии, то он берется под стражу и выдается Казахстану. Аналогичный способ, если преступник скрывается в Казахстане, мы также обязуемся экстрадировать лицо в Бразилию», - объяснил Ахметжанов.

В документе предусмотрены основания как для выдачи, так и для отказа в ней.

«В настоящее время лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия на территории Бразилии, не установлено. Лиц, разыскиваемых бразильскими властями, также не имеется.

Основной целью договора является предупреждение. В случае установления таких лиц, его заключение в будущем будет иметь хорошую правовую основу», - подчеркнул он.

Что касается проекта закона «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Федеративной республикой Бразилия о взаимной правовой помощи по уголовным делам», то он предусматривает также проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых.

«Договором определяются условия и порядок правовой помощи. Для лиц, которые находятся под стражей, предусматривается передача, а также основание для отказа в предоставлении правовой помощи», - заключил заместитель генерального прокурора.