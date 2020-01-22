Президент отметил, что все имеющиеся ресурсы надо направить на стимулирование деловой активности
  • 242
Токаев и Кулибаев обсудили проблемы отечественного предпринимательства
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева, с которым они обсудили ситуацию в бизнес-секторе и проблемы отечественного предпринимательства, а также итоги деятельности НПП в этой сфере, сообщает Акорда.

Кулибаев сообщил о развитии агропромышленного сектора, о необходимости оборотных средств для фермеров и сельских товаропроизводителей и доступности финансов для других секторов экономики, а также доложил о ходе реализации проектов «Правительство для бизнеса», «Бастау» и «Жас кәсіпкер», направленных на развитие массового предпринимательства и человеческого капитала.

Также президент и глава президиума палаты обсудили эффективность работы государственных программ поддержки предпринимательства и вопросы импортозамещения и повышения эффективности государственных закупок.

Токаев отметил, что все имеющиеся ресурсы следует направить на стимулирование деловой активности и развитие производства.

Свежее из этой рубрики
Остановлен прием нефти от «СНПС - Актобемунайгаз» в систему магистральных нефтепроводов
Новости
Новые правила для обменников приведут к появлению «серого» рынка обмена валют, считают депутаты
Новости
Расширенное заседание правительства с участием президента состоится 24 января
Loading...
Просматриваемые
Новости
Аким Павлодарской области задержан силовиками – источники
Новости
Замминистра внутренних дел Рашид Жакупов освобожден от должности
Новости
Аким Павлодарской области подозревается в превышении должностных полномочий – КНБ
Новости
Авиационная администрация заявила о необоснованности доводов Bek Air о приостановке деятельности
Новости
Калмуханбет Касымов освобожден от должности секретаря Совбеза
Новости
Ожидается смена акима Шымкента - источники