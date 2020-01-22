Токаев и Кулибаев обсудили проблемы отечественного предпринимательства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева, с которым они обсудили ситуацию в бизнес-секторе и проблемы отечественного предпринимательства, а также итоги деятельности НПП в этой сфере, сообщает Акорда.

Кулибаев сообщил о развитии агропромышленного сектора, о необходимости оборотных средств для фермеров и сельских товаропроизводителей и доступности финансов для других секторов экономики, а также доложил о ходе реализации проектов «Правительство для бизнеса», «Бастау» и «Жас кәсіпкер», направленных на развитие массового предпринимательства и человеческого капитала.

Также президент и глава президиума палаты обсудили эффективность работы государственных программ поддержки предпринимательства и вопросы импортозамещения и повышения эффективности государственных закупок.

Токаев отметил, что все имеющиеся ресурсы следует направить на стимулирование деловой активности и развитие производства.