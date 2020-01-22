5,4 млрд тенге составили сборы на платных дорогах в 2019 году – МИИР

5,4 млрд тенге составили сборы на платных дорогах Казахстана по итогам 2019 года, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития.

«По итогам прошлого года сборы по действующим четырем платным участкам Нур-Султан – Щучинск, Нур-Султан – Темиртау, Алматы – Хоргос и Алматы – Капшагай составили 5,4 млрд тенге. Из них 3,8 млрд тенге были направлены на содержание платных автомобильных дорог, 1,6 млрд тенге - на обслуживание системы взимания платы», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платные участки принесли в 3,5 раза больше средств. Тогда платность была внедрена только на трассе Нур-Султан – Щучинск, которая ежегодно зарабатывала 1,5 млрд тенге. Сегодня протяженность платных дорог в стране составляет 682 километра.

В МИИР также отметили, что в этом году планируется устройство системы взимания платы на реконструированных участках протяженностью 5,7 тыс. км из 11 тыс. км. На остальных 5,3 тыс. км планируется внедрить платность до 2024 года после завершения работ по реконструкции. Эта система, по данным министерства, «исключит ежегодное выделение бюджетных средств на содержание платных дорог».