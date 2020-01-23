Она считает необходимым усилить ответственность полицейских за провокации
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Депутаты должны повысить гарантии защиты прав граждан – Назарбаева
Фото Акорды

Тамара Вааль, Vласть

В Казахстане необходимо усилить ответственность сотрудников правоохранительных или специальных государственных органов за провокационные действия, чтобы повысить гарантии защиты прав граждан. Об этом в четверг в ход пленарного заседания сената заявила спикер палаты Дарига Назарбаева.

«В сентябре прошлого года утвержден общенациональный план мероприятий по реализации послания президента Касым-Жомарта Токаева. В этой связи сенату при принятии законов необходимо обеспечить решение следующих вопросов: повышение гарантий защиты прав граждан. Должна быть усилена ответственность сотрудников правоохранительных органов или специальных государственных органов за провокационные действия, также установлен запрет на привлечение к уголовной ответственности и осуждения только лишь на основе свидетельских показаний и неподтвержденных достаточной совокупностью достоверных доказательств, введение административной юстиции, обеспечение толкования всех противоречий в законодательстве в пользу граждан и бизнеса, создание для них равных условий во взаимоотношениях с государственными органами, расширение самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти при решении социально-экономических задач местного значения», - перечислила Назарбаева.

Она подчеркнула, что депутаты со своей стороны должны подойти к законотворческой деятельности с большой ответственностью и своевременно выполнять поставленные задачи.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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