В режим ЧС предложили перевести систему гражданской защиты в столице

Начальник ДЧС столицы Бауыржан Сыздыков предлагает перевести территориальную подсистему гражданской защиты в режим ЧС и ввести дополнительные силы Нацгвардии и техники на вызволение транспорта на территории города. Кроме того, он считает необходимым ограничить в столице передвижение граждан и транспорта из-за погодных условий.

«Предлагаю перевести территориальную подсистему гражданской защиты города в режим ЧС, с мобилизацией инженерной, строительной, дорожной техники и объекты экономики города. Привести в готовность пункты обогрева на всех выездах с территории города. По плану действий в ЧС ввести силы Нацгвардии в количестве 100 человек и 14 техники на вызволенные автобусов и частного транспорта на территории города», - сказал Сыздыков в четверг в ходе совещания в антикризисном центре с участием акима столицы.

Глава ДЧС также отметил, что с восьми утра с департаменте по ЧС столицы и четырех районах города создан оперативный штаб для координации деятельности аварийно-спасательных и неотложных работ. Дежурную службу департамента перевели на усиленный вариант несения службы, а также введен план взаимодействия с департаментом ЧС Акмолинской области по трем районам.

«Населению рекомендовано не выезжать за пределы города, сократить рабочий день для работников на усмотрение руководителей. Руководителям строительных площадок –приостановить высотные работы, ограничить передвижение граждан и автотранспорта внутри города без острой необходимости», - также подчеркнул глава ДЧС.

Аким города Алтай Кульгинов также сообщил, что в связи с резким ухудшением погодных условий все дороги республиканского значения, которые ведут в столицу, закрыты в целях безопасности.

«Полностью отменены занятия в школах. Все службы перенесли на усиленный вариант. Хочу попросить всех руководителей строительных компаний, где идет стройка, срочно взять краны на контроль. За безопасность работников на объекте в первую очередь несут ответственность руководители организаций», - отметил глава города.

Чуть позже в кулуарах Кульгинов сказал журналистам, что «режим ЧС официально не введен, но основания есть».

«После заседания будем решать совместно с ДЧС по их предложению, но сейчас режим ЧС не введен... Ещё снег будет идти, нужно серьезно оценить ситуацию. Нужно привлечь технику дополнительно со строительных и подрядных организаций», - заключил аким.