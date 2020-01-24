В девяти регионах Казахстана закрыты дороги

В девяти регионах Казахстана закрыты участки дорог из-за непогоды, сообщается на сайте комитета по ЧС МВД РК.

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 9 участках автодорог: Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты (16-205 км, г.Нур-Султан – граница Павлодарской области), Екатеринбург – Алматы» (856-917 км, с.Жаксы – граница СКО, 1291-1426 км, г.Нур-Султан – граница Карагандинской области, 1007-1247 км, г.Атбасар – г.Нур-Султан), Жезказган – Петропавловск (377-595 км, граница Костанайской области – граница СКО), Нур-Султан – Петропавловск (18-231 км, г.Нур-Султан – г.Щучинск), Нур-Султан – Коргалжын» (38-180 км, с.Акмол – Коргалжынский заповедник), Макинск – Аксу – Торгай» (0-240 км, г. Макинск – г. Торгай), Кокшетау – Атбасар 100-184 км (п.Балкашино – г.Атбасар). Также закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке областной дороги Атбасар – Кийма – Державинск (0-80 км).

В Актюбинской области ограничено движение для грузовых и пассажирских видов автотранспортных средств на 2 участках автодороги Самара – Шымкент (703-618 км, п.Маржанбулак – п.Кобда, 773-965 км п.Белогорка – п.Карабутак).

В Алматинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Ушарал – Достык (83-184 км, с.Коктума – с.Достык).

В Восточно-Казахстанской области ограничено движение для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодорогах Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ (15-105 км, п.Белоусовка – г.Риддер) и Омск – Майкапчагай (910-1002 км, с.Калбатау – с.Кокпекты).

Также закрыто движение для всех видов автотранспорта на 7 участках автодорог: Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ (36-123 км, с.Предгорное – граница РФ), Семей – Кайнар (8-266 км, Семей – Кайнар), Алматы – Усть-Каменогорск (971-1068 км, с.Калбатау – поворот п.Касым – Кайсенова), Усть-Каменогорск – Семей (10-198 км, с.Герасимовка – г.Семей), Омск-Майкапшагай (733-587 км, г.Семей – граница Павлодарской области), Усть-Каменогорск – Алтай –Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи» (6-66 км, с.Ушановское – г.Серебрянск), Семей – граница РФ (3-113 км, г.Семей – граница РФ).

Кроме этого, закрыто движение для всех видов автотранспорта на 9 участках автодорог областного значения: Бакырчик – Бурсак (0-18 км), Алматы – Усть-Каменогорск – Бурсак (0-12 км), Шемонаиха – Секисовка (0-54 км), Чарск – Бакырчик (0-42 км), Дмитриевка – Бородулиха – Шемонаиха (0-87 км), Бородулиха –Жезкент (0-49 км), Семипалатинск – Долонь – Большая Владимировка – Сосновка – Коянбай (0-184 км), Шемонаиха – Большая речка (0-36 км), Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское (88-145 км).

В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям на 8 участках, в Костанайской – на участке автодороги Жезказган – Петропавловск (252-377 км, граница Карагандинской области – граница Акмолинской области), Аулиеколь – Жолдама (0-257 км), Аркалык – Торгай (0-288 км), Докучаевка – Раздольное – Аралколь (0-34 км), Карасу – Большая Чураковка (0-114 км), Койбагор – Карасу – Севастопольский (0-124 км).

В Кызылординской область – на участке автодороги Кызылорда – Павлодар (12-216 км, граница Карагандинсой области – г.Кызылорда), в Павлодарской области движение закрыто по всем направлениям на 8 участках республиканских дорог и на 13 участках областного значения, в Северо-Казахстанской – по всем направлениям на 11 участках 4-х районов: Айыртауский, Г.Мусрепова, Тимирязевский, Шал акына.