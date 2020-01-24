Охват населения интернетом в этом году планируется довести до 93% - Мамин

В этом году услугами сети интернет будет охвачено 93% населения, а уровень госуслуг в электронном формате будет доведен до 90%, сообщил на расширенном заседании правительства в пятницу премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

«В условиях глобального тренда цифровизации всех сфер жизни и экономики ключевым фактором конкурентоспособности становится внедрение и широкое распространение цифровых технологий. В этом направлении проделана большая работа и в 2020 году будут приняты меры по увеличению охвата услугами сети интернет до 93% населения страны; доведению уровня госуслуг в электронном формате до 90%; повышению уровня цифровой грамотности населения до 80%», - сказал он.

При этом особое внимание будет уделено реализации проекта «Умные города», который приведет к повышению эффективности работы городских служб и качества инфраструктуры, отметил премьер.

«Совместно с Назарбаев Университетом и Всемирным банком разрабатывается проект по внедрению технологий искусственного интеллекта в госорганах в центре и на местах.

Вместе с тем цифровые решения в рамках проекта Smart Data Ukimet позволят обеспечить интеграцию данных, проводить глубокую аналитику, снизить документооборот», - продолжил Мамин свой доклад.

В целом в 2020 году планируется привлечь 137 млрд тенге инвестиций, а также создать 10 тыс. новых рабочих мест за счет цифровизации.