Разработать подходы по оздоровлению банковской системы нужно срочно – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания правительства в пятницу заявил о необходимости срочно разработать подходы по оздоровлению банковской системы Казахстана. Он обратил внимание на «тревожную тенденцию»: роль банковского сектора в развитии экономики снижается с каждым годом.

По словам президента, «приграничное сотрудничество превратилось в упрощенный импорт».

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«Кредитование корпоративного сектора снизилось на 8,7%, МСБ - на 18%, сельского хозяйства – на 48%. Это происходит на фоне стремительного, точнее на 24%, роста потребительского кредитования населения. При этом две трети кредитов физлицам выдано без залога. На лицо серьезные проблемы в финансовом секторе страны. Другими словами – финансовая система больна», - заявил Токаев.

Он напомнил, что впрошлом году более полумиллиона гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, была погашена задолженность, 1,2 млн казахстанцев получили списание штрафов и пеней по потребительским кредитам.

«Нацбанку и Агентству по регулированию финансового рынка следует принять регуляторные меры по недопущению подобной ситуации. Кредиты нужно выдавать тем, кто сможет их вернуть. У нас кредиты физлицам увеличились на 1,4 трлн тенге и составляют 6,7 трлн тенге, полная возвратность которых под вопросом. В прошлом году завершен обзор качества активов. Теперь главная задача – обеспечение финансовой стабильности. Предстоит разработать подходы по оздоровлению банковской системы. Сделать это надо срочно, не откладывая в долгий ящик. Последствия могут быть серьезные», - сказал глава государства.

Он добавил, что вопрос поддержки банковского сектора следует рассматривать на рыночных условиях.

«Нацбанку следует найти баланс», - сказал президент.

я высокой эффективностью», - констатировал Токаев.