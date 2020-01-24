Разработать подходы по оздоровлению банковской системы нужно срочно – Токаев

По словам президента, «приграничное сотрудничество превратилось в упрощенный импорт».
«Хоргос» «не может похвастатьс
«Кредитование корпоративного сектора снизилось на 8,7%, МСБ - на 18%, сельского хозяйства – на 48%. Это происходит на фоне стремительного, точнее на 24%, роста потребительского кредитования населения. При этом две трети кредитов физлицам выдано без залога. На лицо серьезные проблемы в финансовом секторе страны. Другими словами – финансовая система больна», - заявил Токаев.
Он напомнил, что впрошлом году более полумиллиона гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, была погашена задолженность, 1,2 млн казахстанцев получили списание штрафов и пеней по потребительским кредитам.
«Нацбанку и Агентству по регулированию финансового рынка следует принять регуляторные меры по недопущению подобной ситуации. Кредиты нужно выдавать тем, кто сможет их вернуть. У нас кредиты физлицам увеличились на 1,4 трлн тенге и составляют 6,7 трлн тенге, полная возвратность которых под вопросом. В прошлом году завершен обзор качества активов. Теперь главная задача – обеспечение финансовой стабильности. Предстоит разработать подходы по оздоровлению банковской системы. Сделать это надо срочно, не откладывая в долгий ящик. Последствия могут быть серьезные», - сказал глава государства.
Он добавил, что вопрос поддержки банковского сектора следует рассматривать на рыночных условиях.
«Нацбанку следует найти баланс», - сказал президент.
я высокой эффективностью», - констатировал Токаев.
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