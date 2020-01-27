За некоторые нарушения ПДД в столице из-за метели штрафовать не будут – ДП

За выезд на стоп-линию, на встречную и выделенную для автобусов полосу столичных водителей в эти дни штрафовать не будут, пообещал начальник управления административной полиции ДП города Ельжан Чупеков.

«В эти дни у нас камеры «Сергек» работают по выявлению нарушений скоростного режима. По стоп-линиям и езду по выделенным для автобуса полосам и непреднамеренному выезду на встречную полосу штрафовать не будут. Это делается в связи с тем, что на некоторых участках не видно разметки», - сказал Чупеков.

Он пояснил, что для выставления штрафа нужно предоставить всю доказательную базу: если это стоп-линия, то на фото должна быть сама стоп-линия и момент нарушения, сейчас же «это сделать невозможно».

«Штрафы не будут фиксироваться до тех пор, пока мы не сможем предоставить водителям полную базу доказательств по их нарушениям», - добавил глава ДП.