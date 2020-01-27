Минэкологии ожидает паводки в пяти регионах Казахстана

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на заседании коллегии ведомства поручил «должным образом» подготовиться к паводкам, которые ожидаются в пяти регионах.

«Необходимо должным образом подготовиться к паводковой ситуации. Зима в этом году теплая и многоснежная, в весенний период ожидается большая водность на равнинных реках в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и на горных территориях Восточно-Казахстанской областей. Так как влагозапасы в снежном покрове намного выше среднемноголетних норм», - сказал министр.

Он поручил комитету по водным ресурсам совместно с РГП «Казводхоз» и «Казгидромед» организовать круглосуточное дежурство для постоянного контроля водохозяйственной обстановки и ежедневного мониторинга режима работ водохранилищ.

«При необходимости – закупить дополнительно топливо и инертные материалы.

«Казгидромед» должен своевременно обеспечивать среднесрочными и долгосрочными прогнозами по влагозапасам и погодным условиям», - подчеркнул Миразаглиев.