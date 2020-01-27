Казахстан намерен сотрудничать с ведущей нефтяной компанией ОАЭ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с генеральным директором Abu Dhabi National Oil Company Султаном Ахмед Аль-Джабером, сообщила Акорда.

В ходе встречи они обменялись мнениями о ситуации на мировых рынках нефти и газа. Токаев подчеркнул, что в нашей стране приоритетное внимание уделяется глубокой переработке углеводородного сырья, в связи с чем государство обеспечивает условия для реализации проектов в сфере нефтехимии.

«В Казахстане укрепляется нефтехимическая отрасль. В будущем мы намерены сотрудничать с вашей компанией в данном направлении», - сказал он.

Компания ADNOC является ведущим производителем нефти и газа в ОАЭ и занимает четвертое место в мире. Принадлежащие ей залежи сырья оцениваются в 100 млрд баррелей, а ежедневная добыча достигает 2,4 млн баррелей нефти.

Также президент встретился с председателем правления компании Al Nowais Investments Хуссейном Аль Новейсом. Аль Новейс Хуссейн рассказал о проектах, которые осуществляет его компания в сферах промышленности, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения. Токаев в свою очередь проинформировал об инвестициях в нашей стране в возобновляемые источники энергии и концепции перехода к «зеленой экономике». Кроме этого, он рассказал о проектах в рамках ГЧП и о программе развития здравоохранения до 2025 года.

Al Nowais Investments – многопрофильная компания, годовой оборот которой превышает $1 млрд, является крупнейшей инвестиционной структурой не только в Объединенных Арабских Эмиратах, но и на всем Ближнем Востоке.

С главой совета директоров компании Aldar Properties Мухаммадом Аль Мубараком президент обсудил строительство многофункционального комплекса Abu Dhabi Plaza в столице Казахстана. Мухаммад Аль Мубарак рассказал, что сейчас ведутся дополнительные работы для завершения строительства в установленные сроки. Токаев выразил надежду на то, что проект, который является одним из крупнейших в строительной отрасли нашей страны, своевременно завершится.

А с председателем Совета директоров свободной экономической зоны Abu Dhabi Global Market, государственным министром Ахмедом Али Аль-Сайихом глава государства обсудил реализацию совместных проектов СЭЗ Абу-Даби с Международным финансовым центром «Астана». По словам Ахмеда Али Аль Сайиха, имеются конкретные планы по развитию взаимного сотрудничества. Токаев подтвердил намерение укреплять взаимодействие в сфере регулирования финансовых рынков.