Всего за день зарегистрировано уже 78 новых случаев
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Еще 20 случаев коронавируса подтверждены в Казахстане
Фото Дулата Есназара

Число случаев коронавируса в Казахстане выросло до 228 - еще 20 новых случаев подтверждены вечером, сообщила пресс-служба Минздрава.

Еще 18 случаев подтверждены в столице, по одному - в Алматы и Акмолинской области.

Всего за субботу зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса. До этого рекордным были 32 случая, подтвержденных накануне.

Случаи коронавируса подтверждены в 14 из 17 регионов Казахстана: 135 - в столице, 59 - в Алматы, 7 - в Карагандинской области, 6 - в Акмолинской области, 5 - в Атырауской области, 4 - в Алматинской области, 3 - в Жамбылской области, по 2 - в Шымкенте и Восточно-Казахстанской области, по одному случаю - в Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Ни одного случая к этому моменту не зарегистрировано в трех регионах: Западно-Казахстанской, Костанайской и Туркестанской областях.

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