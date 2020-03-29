В Алматы ужесточают требования к водителям такси

Оказывать транспортные услуги будет разрешено только официальным службам такси, в машине должно быть не более двух человек, включая водителя, а также будут усилены санитарно-гигиенические требования, сообщили в пресс-службе акимата в воскресенье.

В ведомстве сообщили, что во время карантина продолжат работу только официально зарегистрированные службы такси. «Для этого транспорт должен быть оборудован соответствующими знаками (шашки для такси)», - указывается в сообщении.

Вместе с тем в акимате напомнили, что, согласно протоколу оперативного штаба, заполняемость легкового транспорта официальных служб такси должна быть не более 2-х человек (включая водителя). Пассажир и водитель должны размещаться в шахматном порядке, то есть, по диагонали на максимально удаленном расстоянии.

Также усилены требования к соблюдению санитарно-гигиенических мер: «Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, в том числе антисептиками. Водители должны носить медицинские маски».