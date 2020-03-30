Надбавки до 850 тыс. тенге получат врачи, задействованные в борьбе с коронавирусом

Медики, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией в Казахстане, получат надбавки от 212,5 тыс. до 850 тыс. тенге. Такое решение принято в понедельник государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте, сообщается на сайте премьер-министра.

«Госкомиссия в рамках исполнения поручения президента утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях», - говорится в сообщении.

Как сообщается, выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом.

Группа «очень высокого риска», в которую вошли врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации, получат надбавку в размере 20 минимальных заработных плат или 850 тысяч тенге. «Высокого риска» – врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой помощи – 10 МРЗП или 425 тыс. тенге. «Среднего риска» – врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи (госслужащие), водители скорой помощи и другие получат надбавку в размере 5 МРЗП или 212,5 тыс. тенге.

Вместе с тем премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников.

«В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из госфонда социального страхования составят 2 млн тенге, в случае смерти – 10 млн тенге», - отметили в пресс-службе.

На брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев уточнил, что зарплата медработников первой группы риска, которых насчитывается 3284 человека, в месяц составит свыше 1 млн тенге. Медработники из второй группы вместе с надбавками будут получать около 600 тыс. тенге. Таких специалистов – 11 951. Зарплата медработников из третьей группы риска, а всего это 10 993 человека, вместе с надбавками в месяц будет 380 тыс. тенге.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать пакет финансовой поддержки медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом.