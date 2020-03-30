Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 300

Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане на данный момент составило 302.

Как сообщает оперативный штаб, по одному новому случаю выявлено в столице и Алматинской области, еще 6 – в Карагандинской области.

Всего в столице – 168 случаев, в Алматинской области – 8, в Карагандинской – 13.

В Алматы зарегистрировано 73 случая, в Атырауской области - 12 случаев, в Акмолинской области - 9 случаев, в Кызылординской области – 5, Жамбылской области - 3 случая, в Шымкенте, Актюбинской области, Восточно-Казахстанской области и Западно-Казахстанской области – по 2 случая, по одному – в СКО, Павлодарской, Мангистауской областях.

К этому моменту в стране из общего числа заболевших 1 скончался, 20 выздоровели.

По данным оперативного штаба, в частности, в Карагандинской области инфекция подтвердилась у шестерых студентов, которые прилетели в Караганду 18 марта.

"Все пассажиры рейса сразу были помещены на карантин. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное", - отмечается в сообщении.