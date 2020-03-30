Выявлены еще 8 случаев
  • 1894
Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 300

Число случаев заражения коронавирусом в Казахстане на данный момент составило 302.

Как сообщает оперативный штаб, по одному новому случаю выявлено в столице и Алматинской области, еще 6 – в Карагандинской области.

Всего в столице – 168 случаев, в Алматинской области – 8, в Карагандинской – 13.

В Алматы зарегистрировано 73 случая, в Атырауской области - 12 случаев, в Акмолинской области - 9 случаев, в Кызылординской области – 5, Жамбылской области - 3 случая, в Шымкенте, Актюбинской области, Восточно-Казахстанской области и Западно-Казахстанской области – по 2 случая, по одному – в СКО, Павлодарской, Мангистауской областях.

К этому моменту в стране из общего числа заболевших 1 скончался, 20 выздоровели.

По данным оперативного штаба, в частности, в Карагандинской области инфекция подтвердилась у шестерых студентов, которые прилетели в Караганду 18 марта.

"Все пассажиры рейса сразу были помещены на карантин. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

Свежее из этой рубрики
Алматинские рестораны Ocean Basket и Galito’s накормили врачей и военных, борющихся с коронавирусом
Новости
Врачи ПМСП не попадут под дополнительные выплаты от государства – Биртанов
Новости
В Минздраве признают проблемы при госпитализации женщины с коронавирусом в Акмолинской области
Госкомиссия приняла решение усилить карантинные меры по всей стране – Биртанов
Новости
Минздрав надеется, что количество инфицированных коронавирусом в Казахстане не превысит 3,5 тыс. человек
Новости
В Казахстане запущено мобильное приложение с правовой информацией для журналистов
Просматриваемые
Новости
Работу общественного транспорта в столице полностью остановят до 5 апреля
Новости
Карантин объявлен еще в пяти городах Казахстана
Новости
Коронавирус в Павлодар завезен из столицы
Новости
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Шымкенте
Новости
Для МСБ и населения приостановят выплаты по кредитам, а также отсрочат ряд налоговых платежей
Новости
Жительницу Актобе задержали после поста о нарушении карантина