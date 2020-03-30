Минздрав надеется, что количество инфицированных коронавирусом в Казахстане не превысит 3,5 тыс. человек

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на брифинге в понедельник сообщил, что сложно делать прогнозы по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, но в ведомстве ожидают, что количество инфицированных не превысит 3,5 тыс. человек, а пик заболеваемости пройдет в апреле.

«Очень сложно делать прогнозы в нынешней ситуации, поскольку очень много факторов влияет на распространение инфекции. Прежде всего, это карантинные меры. Изначально прогнозы были, очень скажем, жесткие, поскольку математическое распространение – это один к трем, один в четырем, каждый человек может заразить 3-4 человека. И поэтому теоретически большое количество населения может быть заражено. Но введение карантинных мер, в первую очередь, это трансграничных мер, пассажиропотоков, оно снижает интенсивность», - сказал Биртанов.

Он подчеркнул, что введенный в стране режим ЧП и карантины в городах «фактически на 50% разорвали эти связи, которые являются передатчиками инфекции».

«Соответственно, мы смотрим на эти прогнозы. И те усиленные меры, которые сегодня были приняты, также будут влиять на прогноз. И мы с учетом этого делаем постоянные прогнозы, но в целом, если посмотреть на трехмесячный период март, апрель, май, мы надеемся, что количество инфицированных в Казахстане не превысит 3,5 тыс. человек», - отметил министр.

Биртанов при этом подчеркивает: это прогнозы, и исходя из этого, Минздрав рассчитывает силы и средства, разворачивает дополнительные койки.

«Условно на 3,5 тыс. человек, у нас есть инфекционные койки, есть запасные, резервные койки, соответственно, на количество больных с подозрениями мы также разворачиваем провизорные койки, готовим врачей, лекарства, аппаратуру. Поэтому на такие прогнозы мы рассчитываем, в течение 3 месяцев активного распространения эпидемии», - пояснил он.

Глава Минздрава отмечает, что в целом в мире ситуация характеризуется «волнообразным течением», и «более или менее успешный опыт» стран тоже изучается.

«Но основная цель – это избежать резких пиков, поскольку резкие всплески – это очень большая нагрузка на жизнь, на страну, особенно на медиков, на отделения реанимации, на лекарственное обеспечение. Поэтому в целом, думаю, что основной пик эпидемии у нас мы в апреле пройдем, а далее будем продолжать карантинные меры с целью снижения и поэтапного снижения количества передачи инфекции в Казахстане», - сказал министр.