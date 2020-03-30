Ограничительные меры и карантин помогли снизить распространение инфекции на 50%
Госкомиссия приняла решение усилить карантинные меры по всей стране – Биртанов
фото акимата Алматы

Государственная комиссия по чрезвычайному положению приняла решение усилить карантинные меры по всей стране. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

«Государственная комиссия приняла решение о том, что необходимо усиление карантинных мер по всей территории нашей страны. Хочу сказать, что известно, что 30% всех заражений происходит через внутрисемейные контакты, 30% – через рабочие коллективы на работе, и порядка 30% заражений происходит в так называемых социальных связях – это при общении с друзьями, родственниками. Только 10% – это общественные места. В связи с этим меры, которые направлены на отмену масштабных мероприятий, отмену даже небольших семейных мероприятий, отмену учебы и закрытие ресторанов, общественных мест – они направлены как раз на разрыв этих связей и на снижение передачи инфекции», - сказал Биртанов.

Он подчеркнул, что вкупе с ограничением деятельности организаций и перехода на удаленный доступ карантин помог снизить распространение инфекции почти на 50%.

«Дальше мы усиливаем карантин в отношении того, что максимально организации должны перейти на удаленный вид работы. Останутся только те организации, которые обеспечивают жизнеобеспечение – это правоохранительные органы, коммунальные службы, медицинские работники – те, без которых невозможна жизнедеятельность нормальной страны», - пояснил министр.

При этом «в семьях необходимо придерживаться понимания карантина» - должна быть максимальная изоляция, в течение как минимум двух недель нужно «сохранять дистанцию два метра друг от друга, стараться общаться максимум с двумя людьми и выходить на улицу в компании не более двух людей».

«Все эти меры позволяют существенно прекратить передачу инфекции от одного человека к другому. Именно так действуют все другие страны и именно так нам необходимо действовать сегодня в условиях карантина для того, чтобы добиться снижения темпов передачи инфекции. От нас с вами зависит, когда будет максимальное заражение и как долго оно продлится», - подчеркнул глава Минздрава.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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