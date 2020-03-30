Госкомиссия приняла решение усилить карантинные меры по всей стране – Биртанов

«Государственная комиссия приняла решение о том, что необходимо усиление карантинных мер по всей территории нашей страны. Хочу сказать, что известно, что 30% всех заражений происходит через внутрисемейные контакты, 30% – через рабочие коллективы на работе, и порядка 30% заражений происходит в так называемых социальных связях – это при общении с друзьями, родственниками. Только 10% – это общественные места. В связи с этим меры, которые направлены на отмену масштабных мероприятий, отмену даже небольших семейных мероприятий, отмену учебы и закрытие ресторанов, общественных мест – они направлены как раз на разрыв этих связей и на снижение передачи инфекции», - сказал Биртанов.

Он подчеркнул, что вкупе с ограничением деятельности организаций и перехода на удаленный доступ карантин помог снизить распространение инфекции почти на 50%.

«Дальше мы усиливаем карантин в отношении того, что максимально организации должны перейти на удаленный вид работы. Останутся только те организации, которые обеспечивают жизнеобеспечение – это правоохранительные органы, коммунальные службы, медицинские работники – те, без которых невозможна жизнедеятельность нормальной страны», - пояснил министр.

При этом «в семьях необходимо придерживаться понимания карантина» - должна быть максимальная изоляция, в течение как минимум двух недель нужно «сохранять дистанцию два метра друг от друга, стараться общаться максимум с двумя людьми и выходить на улицу в компании не более двух людей».

«Все эти меры позволяют существенно прекратить передачу инфекции от одного человека к другому. Именно так действуют все другие страны и именно так нам необходимо действовать сегодня в условиях карантина для того, чтобы добиться снижения темпов передачи инфекции. От нас с вами зависит, когда будет максимальное заражение и как долго оно продлится», - подчеркнул глава Минздрава.