Столичный аэропорт с 1 апреля не будет принимать международные рейсы

В столице с 00:00 1 апреля будет приостановлен прием всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов, сообщается на сайте акимата города.

Как уточняется, об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова: «Приостановить с 00:00 часов 1 апреля 2020 года до особого распоряжения прилет всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Нур-Султан и Международный аэропорт Алматы».

С 1 апреля международные пассажирские авиарейсы будут перенаправлены в другие международные аэропорты городов Казахстана.

Меры вводятся, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.