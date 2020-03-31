Все пассажирские авиарейсы будут перенаправлены в другие города
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Столичный аэропорт с 1 апреля не будет принимать международные рейсы
Фото Искандера Салиходжаева

В столице с 00:00 1 апреля будет приостановлен прием всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов, сообщается на сайте акимата города.

Как уточняется, об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова: «Приостановить с 00:00 часов 1 апреля 2020 года до особого распоряжения прилет всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Нур-Султан и Международный аэропорт Алматы».

С 1 апреля международные пассажирские авиарейсы будут перенаправлены в другие международные аэропорты городов Казахстана.

Меры вводятся, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

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