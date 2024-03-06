Акимат Астаны разрешил управлению делами президента провести «изыскательные и проектные работы»
На одном из участков линейного парка Астаны может появиться президентская библиотека
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На одном из участков линейного парка Астаны может появиться президентская библиотека. Управление делами президента получило разрешение акимата Астаны на проведение «изыскательных и проектных работ», сообщило управление охраны окружающей среды и природопользования столицы в ответ на запрос «Власти».

Управление делами президента (УДП) еще в декабре 2022 года получило разрешение на изыскательные работы в квадрате улиц Алматы, Түркістан, Керей, Жәнібек хандар, Ақмешіт площадью 4,5 гектаров до декабря 2028 года. Это несмотря на то, что линейный парк должен был связывать ТРЦ Abu Dhabi Plaza и Ботанический сад столицы. Сейчас на этом участке находятся бараки, в которых жили строители.

Жители района неоднократно выступали против застройки линейного парка, регулярно устраивая протесты и были намерены подать в суд на акимат. В марте 2022 года акимат Астаны заявил, что застройки на месте линейного парка не будет, а на своей странице в Facebook пресс-секретарь акимата Акмарал Олжабаева сообщила, что речь идет об отмене строительства на всей территории парка.

В прошлом году аким Астаны Женис Касымбек обещал, что до конца 2023 года из бараков съедут строители, а проект линейного парка готовится и в 2024 году начнут его строительство.

По информации столичного управления охраны окружающей среды, постановление не является предоставлением прав на земельный участок (разрешением на строительства), а предполагает ведение лишь изыскательских и проектных работ. Согласно этому, УДП необходимо получить сведения о наличии или отсутствии собственников земельного участка, а в случае наличия им должны предоставить компенсацию. Сейчас он находится в частных руках.

«На сегодняшний день, архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование не выдавалось. Согласованный эскизный проект отсутствует. Общественные обсуждения не проводились», – добавили в управлении охраны окружающей среды.

Сейчас готова лишь часть линейного парка от Abu Dhabi Plaza до улицы Алматы. Другую часть парка площадью 9,5 гектар в квадрате улиц Акмешіт, Орынбор, Түркістан, Керей, Жәнібек хандар акимат планирует построить при выделении финансирования в 2024–2025 годах. В июле акимат также выдал разрешение на проведение изыскательских и проектных работ линейного парка. Уже имеется согласованный эскизный проект. Сейчас проект парка проходит экспертизу, заключение планируется получить в августе этого года.

«Проектом предусматривается пешеходная инфраструктура с учетом потребностей маломобильных групп населения, велоинфраструктура, обустройство детских игровых, спортивных, рекреационных и культурно-исторических зон. Основной уклон делается на разработку комплексного озеленения из крупномерных насаждений с большой плотностью посадки», – также говорится в сообщении управления охраны окружающей среды.

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