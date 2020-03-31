Под 5% будут кредитовать фермеров на весенне-полевые работы – Токаев

Для проведения весенне-полевых работ казахстанских фермеров будут кредитовать под 5%, на это будет выделено 70 млрд тенге. Кроме того, они получат удешевленное еще на 15% дизельное топливо, заявил во вторник в ходе своего обращения президент Касым-Жомарт Токаев.

«Крайне важно своевременно провести весенне-полевые работы. 70 млрд тенге будет выделено из бюджета и доведено до фермеров через АО «Аграрная Кредитная Корпорация». Ставка для конечных заемщиков не будет превышать 5%. Поручаю направить дополнительно 100 млрд на эти цели в рамках программы «Экономика простых вещей». Конечная ставка в рамках этой программы была унифицирована во всех отраслях и составляет 6%», - сказал Токаев.

В первую очередь, подчеркнул он, необходимо поддержать мелкие и средние крестьянские хозяйства. Кроме того, он поставил перед правительством задачу удешевить цену на дизтопливо для сельхозпроизводителей до 165 тенге за литр или на 15% от рыночной цены. «Для этого будет выделено около 390 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене. Подчеркну, что удешевленное топливо должно дойти до конечных получателей – фермеров. Работа так называемых операторов, через которых идет снабжение, должна быть абсолютно прозрачна. Правительство и генпрокуратура должны обеспечить соответствующий надзор и контроль в регионах», - поручил президент.

Он отметил, что есть ряд проблем, возникших во время карантина – это оформление залогового имущества в ЦОНах, нотариальное заверение, приобретение запчастей и так далее. Поэтому «вопросы проведения весенне-полевых работ должны быть на особом контроле у правительства и акиматов».

«С точки зрения продбезопасности сейчас критически важен каждый день», - резюмировал Токаев.