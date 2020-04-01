Из стран ЕАЭС запретили вывозить крупы и муку

По итогам заседания коллегии ЕЭК, состоявшегося накануне, принято решение о введении «второго пакета» мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии.

«Среди них – репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Их вывоз запрещается на период до 30 июня», - указывается в сообщении.

При этом решение коллегии ЕЭК вступит в силу через 10 дней, а «введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки».