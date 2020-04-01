Еще 15 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

В Казахстане утром в среду подтверждено еще 15 случаев коронавируса: по 6 случаев - в столице и Акмолинской области, два - в Алматы, один - в Карагандинской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

Общее число зарегистрированных случаев выросло до 363. Число скончавшихся от коронавируса в Казахстане увеличилось этим утром до трех - скончался пациент в Карагандинской области.

В столице к этому моменту зарегистрировано 184 случая коронавируса, в Алматы - 84, в Кызылординской области - 18, в Атырауской и Акмолинской областях - по 16, в Карагандинской области - 14, в Алматинской области - 8, в Туркестанской области - 5, по 3 случая - в Шымкенте, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях, по 2 - в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях, по 1 - в Мангистауской и Павлодарской областях.

24 человек в Казахстане выздоровели и выписаны из больниц.