Три волны похолодания прогнозируют синоптики в Казахстане в апреле

В апреле в Казахстане ожидается относительно теплая погода. Но при этом синоптики прогнозируют три волны похолодания, а в течение месяца с частой сменой барических образований и прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки, преимущественно дождь, порывистый ветер и колебание температур.

В консультативном прогнозе «Казгидромета» сообщается, что в начале первой декады в северной половине республики ночью будет -5+5°C, днем +7+18°С; в южной половине ночью +5+13°C, днем +15+23°С, на крайнем юге +28°С.

«В середине декады с вторжением антициклона с районов Европейской территории России ожидается небольшой спад температуры воздуха в северной половине ночью до -3-8°С, днем до +2+10°C, в южной половине влияние антициклона и понижение температуры воздуха прогнозируется в конце декады, ночью столбики термометров понизятся до +3+8°C, днем до +10+15°С, на крайнем юге до 22°С», - прогнозируют синоптики.

В середине второй и второй половине третьей декад ожидаются две волны похолодания. Температура воздуха понизится в северной половине ночью до -3+7°С, днем до +2+13°С; в южной половине ночью до 0,+10°С, днем до +12+22°С.

Во второй и третьей декаде с выносом теплых воздушных масс будет наблюдаться повышение температурного фона в дневные часы в северных регионах до +17+22°С, в южных до +25+30°С.