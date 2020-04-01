Медики в трех регионах заразились коронавирусом

Приняты дополнительные меры безопасности для медработников
Тамара Вааль, Vласть
Медики в столице, Караганде и Алматы заразились коронавирусной инфекцией, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.
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