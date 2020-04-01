Приняты дополнительные меры безопасности для медработников
Медики в трех регионах заразились коронавирусом
Фото Дулата Есназара

Тамара Вааль, Vласть

Медики в столице, Караганде и Алматы заразились коронавирусной инфекцией, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«К сожалению, мы имеем сегодня случаи заболевания медперсонала в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда», - сообщила Есмагамбетова. Она не уточнила число заболевших.

В этой связи главный государственный санитарный врач страны подписала постановление, в котором предусмотрены меры инфекционной безопасности медицинского персонала, а также требования к средствам индивидуальной защиты в зависимости от характера и от опасности работы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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