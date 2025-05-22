Объекты возводятся в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
На возвращенные государству активы в Жамбылской области достроят две врачебные амбулатории
фото Светланы Ромашкиной

Правительство выделило из специального государственного фонда 319,5 млн тенге на завершение строительства двух врачебных амбулаторий в Кордайском и Таласском районах Жамбылской области.

Обе амбулатории рассчитаны на 45 посещений в сутки. Они строятся в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения». Всего по нацпроекту в регионе запланировано строительство 30 объектов, 28 уже сданы. Оставшиеся две амбулатории введут в эксплуатацию в этом году.

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