На возвращенные государству активы в Жамбылской области достроят две врачебные амбулатории

Объекты возводятся в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Правительство выделило из специального государственного фонда 319,5 млн тенге на завершение строительства двух врачебных амбулаторий в Кордайском и Таласском районах Жамбылской области.
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